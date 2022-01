NÖ: Feuerwehr rettet Mädchen von Klettergerüst

Am Mittwochnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Felixdorf und Sollenau zu einem Einsatz gerufen. Am Einsatzort, dem Spielplatz vor einer Volksschule, fanden sie ein Mädchen in einer Notlage vor.

Das Kind hatte sich beim Spielen in einer Kletterwand verfangen und konnte sich weder aus eigener Kraft noch mit Hilfe befreien.