Haus im Bezirk Mödling eingestürzt - Keine Verletzten

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ist am Mittwochvormittag ein Einfamilienhaus eingestürzt. Bei Kellergrabungsarbeiten am Nachbargrundstück dürfte nach Feuerwehrangaben das Erdreich nachgegeben haben, in Folge dürfte es zum Einsturz gekommen sein.

Die Bewohnerin des Objekts wurde durch Mitarbeiter der Baufirma rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Weder Baggerfahrer noch die Frau wurden verletzt.