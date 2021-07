Drängen auf Pflegereform: "Klatschen ist zu wenig, handeln ist gefragt"

Seit 15 Jahren wird in Österreich über eine Pflegereform diskutiert, herausgekommen sei dabei wenig. Ein Diskussionsprozess, der im vergangenen Sommer begonnen hat, sei "über ein engagiertes Brainstorming nicht hinausgekommen". Das kritisieren insgesamt zwölf Organisationen in einem offenen Brief an die Regierung.

Sie fordern nun einen Pflegegipfel, der - so wird angemerkt - "nicht mit einer Pressekonferenz beginnt", sondern in dem Schwerpunkte festgelegt, Priorisierungen vorgenommen, Arbeitsaufträge vereinbart und ein Stufenplan für die Umsetzung entwickelt wird. Eben ein "strukturierter, zielgerichteter (!) Prozess", wie betont wird.

Unterschrieben haben diesen offenen Brief die großen Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Hilfswerk und Volkshilfe, aber auch der Gesundheits- und Krankenpflegeverband, Vertreter der entsprechenden Fachgruppen der Arbeiterkammer Wien, des Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD).

Auch der Seniorenrat hat sich zu Wort gemeldet. Vorsitzende Ingrid Korosec kritisierte im Ö1-Morgenjournal, vor allem Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein. Im Mai habe es einen Gesprächstermin gegeben, seither herrsche Funkstille. Auch sie ist es offenbar leid, "immer wieder vertröstet zu werden". Korosec betont: "In der Pandemie wurde geklatscht, wie toll die Pflegekräfte arbeiten. Aber nur klatschen ist zu wenig. Handeln ist gefragt."