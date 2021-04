24-Stunden-Betreuung: Die Arbeitsbedingungen sind oft prekär

Im Alter gut betreut zu Hause zu leben, den Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen – dieser Wunsch ist in Österreich sehr verbreitet. Die Pflege und Betreuung von älteren Familienangehörigen soll nicht zur Aufgabe des Wohlfahrtsstaates werden, sondern in der Familie bleiben.

Doch es ist eine fordernde Arbeit, die sich neben einer Erwerbsarbeit eigentlich nicht ausgeht. Die sogenannte 24-Stunden-Betreuung nimmt österreichischen Familien die Care-Arbeit ab. Die Betreuer sind fast immer Selbstständige, überwiegend aus Osteuropa, mehr als 90 Prozent sind Frauen. Die Vermittlung an die Haushalte wird von Agenturen übernommen.

Internationales Forschungsprojekt

Die Betreuerinnen leben mit der oder dem Pflegebedürftigen unter einem Dach. Sie führen den Haushalt und begleiten durch den Tag. Sie übernehmen diverse Pflegearbeiten, helfen bei Toilettengängen, bei der Körperpflege und der Einnahme von Medikamenten.

Obwohl die Betreuerinnen damit eine sehr intime Arbeit innerhalb der Familie übernehmen, begegnen sie oft mangelnder Wertschätzung und kämpfen mit schlechten Arbeitsbedingungen, zeigt eine aktuelle Studie. Die Soziologin Brigitte Aulenbacher von der Johannes-Kepler-Universität Linz, analysierte darin gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz das Feld der 24-Stunden-Pflege.