Intensivpfleger: "Brauchen kürzere Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung"

Was sollte sich ändern?

In den niedermedizinischen Bereichen gehört sicher das Gehalt noch aufgestockt. Abseits davon brauchen wir an allen Fronten mehr Fachpersonal, bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit auf maximal 35, besser gleich 30 Stunden pro Woche – bei gleicher Bezahlung und einer zusätzlichen Woche Urlaub. Die arbeiten alle im Schichtdienst, im Tag-Nacht-Rhythmus. Das schmälert die Lebensqualität drastisch, das gehört kompensiert.

Mehr Fachpersonal, aber gleichzeitig Stunden reduzieren? Wie soll sich das ausgehen?

Das muss ein Prozess bei der Ausbildung sein, der hätte schon in den letzten 15 Jahren beginnen müssen. Die Ausbildung ist mittlerweile ein Studium, was sicher die Qualität hebt. Aber die Studenten müssen dafür bezahlen, früher hat man in der Pflegeausbildung ein Gehalt bekommen. Das ist also unlukrativ geworden. In den nächsten zehn Jahren brauchen wir mehr Ausbildungsstätten, um sukzessive das Personal aufzubauen. Schauen wir nach Norwegen oder Schweden, dort funktioniert es gut.

Was könnte die Politik kurzfristig unternehmen?

Kurzfristig geht in der Pflege gar nichts. Mir würde aber noch ein ganz anderes Modell vorschweben. Ich würde ein fünfjähriges Modell mit Matura und Diplom vorschlagen. Das Problem ist, man darf erst mit 17 am Krankenbett stehen darf. Mit 14, 15 beginnt also die Ausbildung, wie an einer HTL. In den ersten Jahren konzentriert man sich auf die Grundschulausbildung, dann geht es in die Pflegeausbildung. Das wäre also ein Abschluss mit Matura und Diplom für den Pflegebereich, mit dem man auf jeder Normalstation arbeiten darf. Wer auf eine Intensivstation oder andere Spezialstationen will, macht seinen Bachelor und studiert weiter. Wer ins Management oder in die Forschung will, setzt noch einen Master drauf.

Hat die Pandemie den Fachkräftemangel verschärft?

Insgesamt ist das wie gesagt kein neues Problem. Da reicht ein Blick in die österreichische Zeitgeschichte: Es ist immer wieder dort zu skandalösen Vorfällen im Pflegebereich gekommen, wo das Personal unterbesetzt oder mangelhaft ausgebildet war. Wo Pflegepersonen nicht mehr gewusst haben, was sie machen sollen und wie sie mit dem Leid umgehen sollen. Da kam es regelrecht zu Morden, etwa im Krankenhaus Lainz.

Haben Sie diesen 500-Euro-Corona-Bonus schon bekommen?

Den haben wir, die Corona-Stationen, tatsächlich bekommen. Einmal von der Gemeinde Wien und heuer vom Bund. Was wirklich frustrierend ist, aber das hat mit der Stadt Wien zu tun: Vor ein paar Jahren hat es eine Gehaltsoptierung gegeben. Die jungen Kollegen sind in ein neues Gehaltsmodell gekommen, das am Anfang deutlich besser besoldet ist und bis zur Pension deutlich abflacht. Da wurden wir, die Älteren, hingehalten. Bei vielen von uns zahlt sich das nämlich tatsächlich auch aus. Im April 2021 hatten wir dann auch die Möglichkeit, zu optieren. Das wird rückwirkend passieren, bis dato ist aber gar nichts geschehen. Soweit ich weiß, werden zehn Leute pro Haus pro Monat optiert. Natürlich sind auch die Kolleginnen und Kollegen bei den auszahlenden Stellen unterbesetzt. Die kommen der Flut an Auszahlung nicht nach. Ich kriege wohl irgendwann mein Geld, aber keiner weiß, wann. Ganz ehrlich, da fühlt man sich gefrotzelt.