"Langer Atem nötig": Johannes Rauch als Sozialminister angelobt

Er ist der dritte seiner Art in der laufenden Legislaturperiode: Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) wurde am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt.

Die Ansteckungszahlen aufgrund der Corona-Pandemie seien immer noch hoch, sagte Van der Bellen anlassbezogen. "Wir wissen, dass wir diese Gesundheitskrise nur gemeinsam bewältigen können und doch steht eine Person bei dieser Krise im Mittelpunkt: der Gesundheitsminister", so Van der Bellen. Ihm sei bewusst, dass dieser Job an "die Belastungsgrenze" gehe.