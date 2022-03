Lungenfacharzt: “Für Ungeimpfte bleibt Omikron gefährlich“

„Wir haben mittlerweile einige Medikamente zur Auswahl." Diese seien zielführend, wenn diese gefährdeten Personen früh ins Spital kommen, also in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn. „Da haben wir zum einen die antiviralen Medikamente, und zum anderen Wirkstoffe, mit denen wir die Entzündungsreaktionen in der Lunge besser in den Griff bekommen.“