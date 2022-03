"Ungutes Aufwachen" bei frühem Quarantäne-Aus

Die neue Empfehlung von Gesundheitsminister Rauch sieht vor, dass symptomlos Infizierte sowie jene mit leichtem Krankheitsverlauf unter Auflagen nach fünf Tagen auch ohne Test aus der Absonderung entlassen werden können.

Diese neue Regel sei auf explizite Bitte der Spitäler, Alten- und Pflegeheime angesichts der Personalengpässe festgelegt worden, verteidigte Rauch bereits Kritik an der verkürzten Quarantäne. "Niemand muss arbeiten gehen, wenn er krank ist", so der Gesundheitsministser.

Indem das betreffende Personal in den Spitälern, Kranken- und Pflegeheimen in diesem Fall besondere Schutzmaßnahmen anwende, sieht Rauch auch kein Risiko, dass Corona-Infektionen weitergegeben werden. "Die Standards bleiben so, dass die Menschen dort sicher sind."