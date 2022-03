SPÖ-geführte Bundesländer gegen neue Quarantäne-Regeln

Aus der Sicht der Stadt sind die neuen Regeln in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Regeln zu den sogenannten Verkehrsbeschränkungen für nichtsymptomatische Infizierte seien so kompliziert, dass eine Überlastung der damit befassten Behörden drohe, weiters sei deren Einhaltung in der Praxis kaum kontrollierbar.

In der Stellungnahme weist Hacker darauf hin, dass die 5-Tage-Regel wissenschaftlich nicht begründbar sei. Patienten mit Omikron seien vielmehr zwischen 4,8 und sechs Tage infektiös.

Hinzu kommen gravierende rechtliche Bedenken: Eine Person, die wissentlich infiziert ihren Dienst antritt, könnte sich strafbar machen.

Offen bleibt noch, wie weit die Empfehlungen für die allgemeine Bevölkerung umgesetzt werden müssen. Bleibe es bei einer Empfehlung, gebe es laut Hacker-Büro wohl einen rechtlichen Spielraum, bei strengeren Regeln zu bleiben.