Maske oder 3-G: Woran es bei der neuen Verordnung hakt

Grundsätzlich erwarte sie sich von den neuen Maßnahmen, dass die Empfehlungen der Experten berücksichtigt werden und die Regeln klar und nachvollziehbar sind. "Von Präventivmaßnahmen, der Teststrategie über die Absonderungen bis hin zu Quarantäneregeln muss das Pandemiemanagement endlich schlüssig sein. Das Mindeste wäre eine rasche Entscheidung zur Maskenpflicht in Innenräumen", sagt die nö. Landesrätin.

In Salzburg hat man seit Freitag eine eigene Verordnung am Tisch, es habe aber wenig Sinn gemacht, die Verordnung im Land Salzburg in Kraft zu setzen, weil es seitens des Gesundheitsministers ohnehin geheißen habe, die Verordnung der Bundesregierung komme am Montag, sagt der Sprecher von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zur APA. "Jetzt ist es aber schon Mittwoch. Wir würden uns rasch Klarheit erwarten", so der Sprecher.

In Wien gelten bereits seit 5. März per eigener Verordnung strengere Regeln, und diese sollen bleiben, heißt es aus dem Büro von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ). Auch, wenn bundesweit eine Wahlfreiheit kommen sollte. In der Gastronomie etwa bleibt man bei 2-G, in sonstigen Bereichen herrscht Maskenpflicht.