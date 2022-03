Ende der Gratistests: Abwicklung in allen Bundesländern unterschiedlich

Ab 1. April werden die unbegrenzten gratis Corona-Tests in Österreich eingestellt. Von da an gibt es dann nur mehr fünf kostenlose PCR-Tests und fünf kostenlose Antigen-Tests pro Person und Monat. Wie das in den einzelnen Bundesländern genau abgewickelt werden soll, war bisher noch nicht fixiert. Mittlerweile gebe es aber einen ersten Ausblick, sagt ein Sprecher der Österreichischen Apothekerkammer. "Die Vergabe der Antigen-Tests wird österreichweit durch die Apotheken erfolgen. Die Entscheidung über die Abwicklung der PCR-Test-Vergabe hat der Bund an die Länder abgegeben", so der Sprecher. Das bedeutet, dass die Bundesländer selbstständig entscheiden, wo und wie die gratis PCR-Tests zu beziehen sind.

Die Steiermark zum Beispiel hat bekannt gegeben, dass man auch die gratis PCR-Tests über die Apotheken abwickeln wolle. "Ähnlich wird es wahrscheinlich in Salzburg aussehen. Bei den restlichen Bundesländern zeichnet sich hingegen ab, dass sie auf Gurgeltests für Zuhause setzen werden", hieß es vonseiten der Apothekerkammer.

Unsichere Preislage

Fünf gratis PCR-Tests stehen jedem zu. Danach muss allerdings bezahlt werden. Wie viel genau ist bisher aber noch unklar. Der Bund werde jedenfalls keine Vorgaben machen und auch die Apothekerkammer halte sich damit zurück. Empfehlungen über die Preisgestaltung werde es aber schon geben, so der Sprecher.

Wie viel die Tests dann aber tatsächlich kosten werden, hänge auch davon ab, wie viel getestet werde und wie die Kapazitäten in den einzelnen Apotheken aussehen. "Umso mehr eine Apotheke testet, umso weniger werden die Tests auch kosten", so der Sprecher. Eine genaue Zahl könne man nur sehr schwer nennen, wahrscheinlich werde es aber um die 50 Euro betragen.