Wiener Export: "Alles gurgelt" nun auch in Deutschland

In Zukunft soll auch in Deutschland gegurgelt werden. Während die Testkapazitäten in Österreich abgebaut werden, exportiert das österreichische Unternehen Lead Horizon schon bald seine PCR-Gurgeltests ins Nachbarland. In Zusammenarbeit mit CoviMedical, dem führenden Anbieter von Corona-Testlösungen in Deutschland, sollen die Tests an 200 Standorten in Deutschland ausgegeben werden.

Zahlreiche Partner

Ziel sei, das Angebot mit möglichst vielen Partnern aus Politik, Medizin und Wirtschaft flächendeckend auszurollen, um sich für bevorstehende Pandemiewellen vorzubereiten, gibt Lead Horizon in einer Presseaussendung bekannt.

"Das Wiener Projekt 'Alles gurgelt' ist ein internationales Erfolgsmodell und ein wichtiger Baustein bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Jetzt wollen wir zeigen, dass dies auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern funktionieren kann”, sagt Angela Hengsberger, Prokuristin von Lead Hoizon.