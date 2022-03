Quarantäne: Symptomlose sind nach fünf Tagen (fast) frei - auch ohne Test

Die neuen Regeln zur Absonderung gehen mit einem neuen Testregime ab 1. April einher. Die Finanzierung soll am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden.

Die Länder tappen noch großteils im Dunkeln: Vom Gesundheitsministerium haben sie vergangene Woche nur ein vierseitiges Papier mit Aufzählungspunkten erhalten (dieses liegt dem KURIER vor). Das „Papierl“ sei äußerst dürftig, enthalte nur Überschriften; wesentliche Details seien noch nicht besprochen worden, so die Kritik aus den Ländern.

Wie berichtet, sollen die Testungen limitiert werden. Pro Person und Monat gibt es nur noch fünf PCR- und fünf Antigen-Tests kostenlos. Die Antigen-Tests sollen von den Apotheken ausgegeben werden, bei den PCR-Tests entscheidet jedes Land selbst. In Wien hält man am bewährten Gurgel-System für zu Hause fest, ebenso in Niederösterreich und Oberösterreich.

Im vorliegenden Papier wird definiert, welche Testungen weiterhin unlimitiert, weil notwendig sind: Dazu zählt das behördliche Testen bei Verdachtsfällen und beim Freitesten von bestätigten Fällen. In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen soll das ungeimpfte Personal verpflichtend getestet werden, das geimpfte bzw. genesene freiwillig; selbiges gilt für Besucher. Freiwillig sollen die Tests auch bei Bewohnern sein. Die Länder können nachschärfen.

Das „Surveillance“ (die Überwachung der Infektionslage) soll künftig über Abwasser-Analysen und „repräsentative Stichproben“ in der Bevölkerung erfolgen. „Insbesondere wichtig bei niedrigen Inzidenzen“ steht da in Klammern.