Wiener AKH: Operationen nur noch bei Notfällen

Auch wenn die Corona-Infektionszahlen aktuell leicht sinken – die Belastung für Mitarbeiter im Gesundheitssystem bleibt hoch. Das größte Krankenhaus Österreichs, das Wiener AKH, muss daher Konsequenzen ziehen und schränkt seinen Operationsbetrieb vorerst ein, wie die ZIB2 Freitagabend berichtete. In den vergangenen Tagen gab es bereits vergleichbare Meldungen aus anderen Krankenhäusern.

Operationen werden im AKH demnach nur noch in Notfällen durchgeführt. Die Personalausfälle würden schlicht nichts anderes zulassen. Das Problem sind derzeit nicht, wie in anderen Pandemie-Phasen, die überlasteten Intensivstationen. Dafür liegen auf Normalstationen so viele Covid-Patienten wie noch nie. Dadurch und wegen Personalausfällen in allen Bereichen und Berufsgruppen ist nun eine Reduktion des OP-Programms auf Notfälle und andere absolut dringende Fälle erforderlich.

Der Wiener Gesundheitsverbund ist zuversichtlich, dass sich die Situation kommende Woche entspannen werde und verweist auf die hohe Zahl der Gastpatienten von außerhalb Wiens, die es zu betreuen gebe. Im AKH wiederum hofft man, bis vor Ostern die Einschränkungen zurücknehmen zu können.