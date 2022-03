Corona-Ausfälle: Krankenhäuser im südlichen NÖ verschieben Operationen

Die aktuellen Corona-Infektionszahlen sorgen in den NÖ-Landeskrankenhäusern für massive Personalprobleme. Krankenstände und Quarantäne haben zu so vielen Ausfällen geführt, dass nun im Landesklinikum Baden/Mödling auf einen Notfallbetrieb umgestellt werden muss.

Wie die Spitalsleitung in einer dem KURIER vorliegenden Dienstanweisung mitteilt, sollen ab Montag „für mindestens zwei Wochen (möglicherweise auch länger)“ alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Ambulanzbesuche abgesagt werden. „Ziel ist die Aufrechterhaltung der Notfallversorgung, welche ansonsten ernsthaft gefährdet wäre“, heißt es in dem Schreiben an die Belegschaft. Die Situation werde „stündlich“ ernster, ein Ende der Entwicklung sei „derzeit leider nicht absehbar“.

Maßnahmen wie in Baden waren in den letzten Tagen auch schon in Wiener Neustadt und Neunkirchen ergriffen worden.