Wahnsinnstat in NÖ: Mann zündete Haus an, wollte Familie töten

Es war am Donnerstag um 21.44 Uhr, als in Tulln die Sirenen heulten. Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil in der Stadt ein Einfamilienhaus brannte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Vorraum bereits in Vollbrand, dichter Rauch quoll aus den Fenstern.

Zwei Burschen (18 Jahre alt) und ein Mädchen (12), die sich beim Ausbruch des Brandes im Obergeschoss des Gebäudes befanden, konnten sich auf ein Flachdach retten, sie wurden in weiterer Folge von der Feuerwehr geborgen. Die Mutter befand sich ebenfalls bereits im Freien, auch sie blieb unverletzt.