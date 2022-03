Corona: Lockdown ab Montag in Schanghai

In China flammt Corona wieder auf. Die chinesische Metropole Schanghai kündigte am Sonntag zur Bekämpfung der Pandemie einen zweistufigen Lockdown an. Zur Testung der Bevölkerung werde das öffentliche Leben in zwei Stufen vom Montag (28. März) bis 5. April heruntergefahren, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag auf ihrem WeChat-Account mit.

Der Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel werde eingestellt. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten. Ausgenommen seien öffentliche Dienste und Lebensmittelversorgung. Im Großraum Schanghai leben mehr als 26 Millionen Menschen. Allein für Samstag wurden in der Stadt 2.631 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet. Das entspricht fast 60 Prozent aller Neuinfektionen in China. Mehr als 14 Millionen Einwohner hatten sich zuletzt Antigentests unterzogen.