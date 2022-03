Städtetourismus und Corona: Leere Betten, volle Zelte

Die gestern präsentierten Nächtigungszahlen in Österreich – mit einem kräftigen Plus im Februar – provozierten umgehend ein unzufriedenes Raunen in der Wiener Stadthotellerie. „Man darf hier nicht alle Bundesländer in einen Topf werfen“, so Markus Grießler, Tourismus-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Wien.

Tatsächlich sind die Zahlen im Februar österreichweit zwar erfreulich, in Wien bleibt aber noch viel Luft nach oben. Während bundesweit die Nächtigungen wieder mehr als 76 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht haben, blieben in Wien noch immer viele Hotelbetten leer, hieß es in der Aussendung der Wirtschaftskammer.

Hilfen laufen aus

In Wien konnten lediglich 43 Prozent der Nächtigungszahlen von Februar 2019 erzielt werden. Das Comeback im Bund lässt sich mit der Wintersaison – der Februar ist traditionell der stärkste Monat der Wintersaison – und damit gut gebuchten Skiorten erklären. Etwas, womit Wien naturgemäß nicht aufwarten kann.

Grießler nahm das zum Anlass, um ein weiteres Entlastungspaket für alle Betriebe der Tourismusbranche zu fordern. „Jedes leere Hotelbett bedeutet ja auch einen leeren Tisch in einem Restaurant, weniger verkaufte Tickets bei den Sehenswürdigkeiten und weniger Fahrten in Taxis und Reisebussen“, so Grießler. Gewünscht wären Erleichterungen bei den Gebühren – etwa bei den Schanigärten oder der Luftsteuer –, sowie eine Verlängerung der Bundeshilfen, die Ende März auslaufen.