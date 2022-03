Nächtigungen in Wien noch weit von Vorkrisenwerten entfernt

Im vergangenen Februar hat die Bundeshauptstadt Wien rund 411.000 Nächtigungen verzeichnet - was weit vom Niveau vor der Pandemie entfernt ist. Das Ergebnis lag um 57 Prozent unter dem Ergebnis aus dem Februar 2019, wie der Wien Tourismus am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahres-Februar ergibt sich rein rechnerisch ein Plus von knapp 500 Prozent. Damals waren der Aufenthalt zu touristischen Zwecken in Hotels jedoch nicht gestattet.