Mehr als 8.800 Infizierte in Österreich, Donauinselfest auf September verschoben

In der Forstwirtschaft und im Gartenbau sind die Märkte weggebrochen, Marktverwerfungen bestimmen den Rinder- und Schweinemarkt, die Belieferung der Gastronomie und vieler Großküchen ist zum Erliegen gekommen. Die Buschenschänker haben Totalverluste, der Verkauf von Wein, Säften, Mosten und Edelbränden ist dramatisch eingebrochen, ebenso die Buchungen für Urlaub am Bauernhof. Viele land- und forstwirtschaftliche Betriebe in der Steiermark sind schwer betroffen. Die Experten der Landwirtschaftskammer (LK) haben in ihrer März-Bilanz einen Umsatzverlust von 40 Mio. Euro errechnet - viele land- und forstwirtschaftliche Betriebe sehen sehr besorgt in die Zukunft. Zur Sicherung der Existenzen fordert LK-Präsident Franz Titschenbacher vier zentrale Punkte: den bisher für Notfälle vorgesehenen Härtefallfonds für Nebenerwerbsbauern und Mehrfachversicherte zu öffnen, die Hilfen aus dem geplanten kommenden Krisenbewältigungsfonds ausreichend für die Land- und Forstwirtschaft zu dotieren, und von der EU fordert er ein rasches Aufspannen sämtlicher Sicherheitsnetze, um den Preisverfall bei Agrarprodukten einzudämmen. Außerdem ersucht der Präsident die Steirerinnen und Steirer, bewusst heimische Lebensmittel zu bevorzugen.

Corona legt den Holzmarkt lahm

Besonders hart trifft die Corona-Krise die heimischen Waldbesitzer. Die gesamte Wertschöpfungskette vom Wald bis zur verarbeitenden Industrie ist weitestgehend zum Erliegen gekommen und der Export ins Hauptabnehmerland Italien steht still. Teils wird geerntetes Holz nicht mehr abgeholt.