Kurhäuser werden geschlossen, Parks vor Sperre; Ganz Tirol unter Quarantäne

Ein britisches Kreuzfahrtschiff mit mindestens sechs Coronavirus-Infizierten an Bord hat in einem kubanischen Hafen angelegt. Die 682 Passagiere würden zum Flughafen der Hauptstadt Havanna und von dort in drei Charter-Fliegern nach Großbritannien gebracht.

Nachdem am 10. März zunächst vier Besatzungsmitglieder und ein Passagier positiv auf das Virus getestet worden waren, hatte der Inselstaat Barbados das Schiff abgewiesen. Danach legte es mehrere Tage vor den Bahamas an. Dort durfte zwar auch niemand von Bord gehen, es wurden aber benötigte Waren geliefert. Schließlich erklärte sich Kuba bereit, das Schiff und die Menschen an Bord aufzunehmen.