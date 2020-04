Deutschland darf Impfstoff an Freiwilligen testen; Friseure öffnen unter strengen Regeln

Jene zwei Abgeordneten, die am Coronavirus erkrankt waren, sind am Mittwoch in den Nationalrat zurückgekehrt. Sowohl Johann Singer als auch Maria Großbauer (beide ÖVP) sind genesen und können somit am parlamentarischen Geschehen wieder teilnehmen.

Singer war der erste positiv getestete Mandatar. Seine Erkrankung war während einer Plenarsitzung, an der er nicht teilnahm, am 20. März bekannt geworden. Großbauers Infektion verkündete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bei einer Sitzung am 2. April.