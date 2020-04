Katzian fordert Corona-1000er für die Alltagshelden

Einen steuerfreier Extra-Tausender für alle, die trotz Corona-Krise etwa im Supermarkt oder Spital und nicht risikolos im Home Office arbeiten, fordert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Bezahlt werden soll der Sonderbonus aus dem 38-Milliarden-Hilfspaket der Bundesregierung. Dass Österreich nicht vor einem Kollaps steht, sei jenen Menschen zu verdanken, die sich einem erhöhten Gesundheitsrisiko aussetzen, um das Land am Laufen zu halten.

„Die Beschäftigten im Gesundheitsbereich, in den Rettungsorganisationen, im Handel, im öffentlichen Verkehr, in den Produktionsbetrieben, in der Reinigung, bei der Müllabfuhr, im Transportwesen, am Bau - ich kann gar nicht alle aufzählen, die mit ihrer Arbeit seit Wochen psychisch und physisch an ihr Limit gehen, damit unser Leben so normal wie möglich weitergehen kann“, erklärt der ÖGB-Präsident.

Nicht nur Applaus

Es gebe viel Applaus und Dankbarkeit für diese Leistung, auch in Zeitungsinseraten, das ist wichtig, aber nach Ansicht der Gewerkschaften nicht genug: „Wir fordern den Corona-Tausender als finanzielle Anerkennung für alle, die in der Krise das Haus verlassen mussten, um zu arbeiten. Sie haben sich damit einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Das haben diese Alltagsheldinnen und Alltagshelden verdient“, erklärt Katzian. Finanziert werden soll der Corona-Tausender aus dem milliardenschweren Hilfspaket der Bundesregierung. Wer sich der ÖGB-Forderung anschließen will, kann das auf www.oegb.at/corona-tausender tun.