Gesundheitsökonom: "Gefahr, dass wir fahrlässig werden"

Am Dienstag-Abend war der IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka zu Gast in der "ZiB2" und äußerte sich zu den angekündigten Maßnahmen und Lockerungen der Regierung. Diese seien "wichtig", so Czypionka, der das 14-Tage-Intervall betonte, in dem die Regierung und die Experten agierten: "Um zu sehen, ob die Infektionsrate wieder ansteigt."

"Das ist ein heikles Abwägen"

Sollte dies passieren, so müsse man die Lockerungen wieder überdenken. Dabei komme es dann auch darauf an, wo neue Infektionen auftreten würden. "Sind das eher jüngere Personen, oder betrifft das auch viele Ältere. Das ist ein heikles Abwägen, das ein paar Tage vor den nächsten Maßnahmen durchzuführen sein wird", sagte Czypionka. Dass für die Forschung in Österreich dabei relativ wenige Daten zur Verfügung stünden, mache die Sache nicht einfacher.