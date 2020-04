Rekruten führten illegale Corona-Kontrollen durch: Saftige Strafen drohen

Der Frühling lässt scheinbar in manchen Köpfen verkümmerte Ideen sprießen: Sechs Grundwehrdiener des Bundesheeres stellten sich am Montagabend an die Kagraner Brücke und kontrollierten wahllos Menschen, gaben vor, im Einsatz zu sein.

Sie sprachen nicht nur Platzverbote aus, sondern schmückten sich obendrein mit fremden Federn - in diesem Fall fremden Dienstgraden - und gaben sich als Zugführer (drei silberne Sterne) aus.