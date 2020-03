Tanner: "So vielseitig gefordert war das Bundesheer noch nie"

55 Prozent der Österreicher wünschen sich laut KURIER-Umfrage mehr Geld fürs Heer und überhaupt wächst sein Ansehen in der Bevölkerung. Dennoch scheint es, als bekäme das Bundesheer in Zukunft noch weniger Mittel. Was sagen Sie diesen 55 Prozent?

Sicherheit kann es nicht zum Nulltarif geben. Und wenn man der jetzigen Situation etwas abgewinnen kann, dann dass das Bundesheer jetzt zeigen kann, was unsere Soldaten können. Und, dass sie wahrhaftig die strategische Reserve sind. Ich glaube, dass die Budgetpläne, die im Vorfeld gemacht wurden, ohnedies nicht mehr standhalten werden. Da wird sich vieles auch neu darstellen. Diese Umfragen sind wohltuend. Jedenfalls sind wir einsatzfähig. Und dennoch ist es notwendig, dass etwa die Miliz finanziell besser ausgestattet wird.

Wo liegt – abseits von Corona und Luftraumüberwachung – ihr Augenmerk in den kommenden Monaten?

Die derzeitige Situation zeigt, wie wichtig ein einsatzfähiges Heer ist. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die neuen Tauglichkeitsstufen umgesetzt werden, damit wir eine entsprechende Anzahl an Grundwehrdienern bekommen und diese einen attraktiven Wehrdienst geboten bekommen.Auch die Auslandseinsätze sind ein wichtiges Thema, wie auch die Einsatzwahrscheinlichkeiten. Die Gefahren von vor 15 Jahren sind mittlerweile andere. Ich sage nur Migrationskrise oder Cyberbereich.