Wienerberger-Chef warnt vor einer Million Arbeitslosen in Österreich

Zudem müsse man ohne Panikmache schauen, "wie wir in der Zukunft gesundheitsmäßig damit umgehen", meinte der Konzernchef hinsichtlich weiterer möglicher Coronaviruswellen. "Einen 'dritten Shutdown' können wir uns nicht leisten."

Es sei aber "absurd", die wirtschaftliche Situation mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 und in den 30er-Jahren zu vergleichen, will Scheuch nichts von einer drohenden Depression wissen. "Zuversicht ist wichtig", postulierte der Konzernchef. Die Frage sei, "wie kommen wir da am besten wieder raus".

Die Folgen für Wienerberger

Beim Baustoffkonzern Wienerberger selbst, der weltweit über 17.000 Mitarbeiter an rund 200 Standorten in 30 Ländern beschäftigt, gebe es in der ganzen Gruppe derzeit keinen einzigen Coronafall, stellte Scheuch erleichtert fest. Vielfach werde nun auch - je nach Land unterschiedlich intensiv - im Home-Office gearbeitet.

Einen kompletten "Shutdown" der Produktion gebe es nur in vier Ländern. Von dieser Stilllegung sind den Angaben zufolge in Summe 29 Werke betroffen - 14 in England, 10 in Frankreich, vier in Italien und eines in Irland. "Man muss sich mit neuen Realitäten auseinandersetzen." Das eine kurzzeitig geschlossene Rohrwerk in Österreich werde gerade wieder hochgefahren.

Wienerberger macht rund 85 Prozent des Konzernumsatzes und auch des Gewinns in Europa. Jeweils 10 Prozent des Absatzes entfallen dabei auf die Hauptmärkte England, Belgien, die Niederlande, Deutschland und Polen.