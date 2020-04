Oktoberfest fix abgesagt; Donauinselfest wie geplant im September

Für Vize-Parteichef Jörg Leichtfried sieht es so aus, als ob die Regierung nicht wolle "dass das österreichische Parlament die Ausgaben kontrolliert."

Zudem kündigt der Vize an, dass es einen Antrag für einen Familien-Härtefallfonds geben wird. Zudem will die SPÖ weiterhin daran arbeiten, dass "das Arbeitslosengeld von 55 Prozent auf 70 Prozent erhöht wird." Für Leichtfried reicht die Verlängerung des Arbeitslosengeldes nicht aus, denn "es braucht auch eine Erhöhung."

Neben den Anträgen zu sozialen Themen gibt es von der SPÖ noch einen weiteren Antrag, wie Leichtfried erklärt. So soll sich dieser rund um das Thema Gemeinden drehen. "Die Gemeinden haben große Verluste zu beklagen. Auch dafür wollen wir Förderungen. Auch den Gemeinden muss geholfen werden." Denn für Leichtfried ist klar, dass "das Geld was an die Gemeinden direkt bei den Menschen ankommt, weil diese am nächsten dran sind."

Zudem fordert Leichtfried auch, dass bestimmte Kriterien für große Unternehmen wie die Austrian Airlines eingehalten werden. "Die Zuschüsse dürfen nicht gegeben werden, solange es nicht auch irgendwelche Sicherheiten gibt." So regt Leichtfried beispielsweise einen Corona-Beteiligungsfonds an, mit dem sich die Regierung an solchen Unternehmen beteiligen soll.