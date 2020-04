Schulen: Anschober kündigt "Gesamtplan" in den nächsten Tagen an

Lockerungen in Altersheimen geplant

Eigentlich ging es im Gespräch auf Ö1 um die Situation in den österreichischen Altersheimen und eine angeblich geplante Lockerung des Besuchsverbots. Zuletzt wurde vielerorts auf das Problem der Vereinsamung in Seniorenheimen hingewiesen.

Darauf angesprochen sagte Anschober, es sei eine Frage der Abwägung verschiedener Risiken. Das Besuchsverbot solle tatsächlich gelockert werden: "Ja, wir führen gerade Gespräche," sagte Anschober. Zu Beginn der Krise sei Österreich sehr rigoros vorgegangen, aber "wir müssen schrittweise auch hier in die Normalität zurückgehen."

Betroffen seien dabei auch die Krankenhäuser.

Allerdings müssten Seniorenheime auch weiterhin besonders geschützt werden, so der Gesundheitsminister. Anschober sprach in diesem Zusammenhang auch das angekündigte Testprogramm an. Dann könne man beurteilen, wo es Erkrankungen gibt und wo die Risiken am größten sind.

Einzelne Bundesländer überlegen schon, wie soziale Kontakte wiederhergestellt werden könnten, so der Minister im Radio. Er stellt klar: "Soziale Isolation kann auch zu Erkrankungen führen."