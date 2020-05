AUA baut 1.100 Jobs ab; Trump: "Schlimmer als Pearl Harbor"

In Tirol hat es am Mittwoch erstmals einen Bezirk ohne Corona-Erkrankte gegeben: In Reutte sank die Zahl der Infizierten auf Null. "Dass wir nun nach zwei Monaten erstmals einen Bezirk in Tirol haben, in dem es keine derzeit am Coronavirus erkrankte Person gibt, stimmt uns hoffnungsvoll", sagte LH Günther Platter. Es sei aber nur eine Momentaufnahme, warnte er. Die Zahlen könnten sich "auch sehr rasch" wieder ändern.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Tirol vier weitere Personen positiv auf das Virus getestet. Die Gesamtzahl der Infizierten belief sich damit auf 138. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben, lag weiterhin bei 106.