Mit Ende Mai: Infektiologe stellt Maskenpflicht in Frage

Durch die in Österreich durchgeführten "harten Maßnahmen" sei es möglich gewesen, eine so positive Entwicklung herbeizuführen. "Es ist ein großer Erfolg, dass das Gesundheitssystem gehalten hat", betonte Platter. Der Landeshauptmann kündigte indes am Donnerstag beginnende großflächige Tests der Lehrer an, die ab dem 15. Mai ihre Arbeit an den Schulen wieder aufnehmen. Dies gelte auch für das Personal in den Kinderkrippen und Kindergärten. Insgesamt sollen 16.900 Corona-Tests durchgeführt werden. In "kritischen Bereichen" wie Pflege- und Altersheimen, Hauskrankenpflege und Behinderteneinrichtungen werde zudem ein zweiter Testdurchlauf vorgenommen.

Unterdessen erklärte Weiss, dass in den Tiroler Spitälern der Normalbetrieb wieder stufenweise hochgefahren werde. All jene Patienten, die in den vergangenen Wochen die Krankenhäuser gemieden hätten und chronisch krank seien, sollten wiederkommen. Man müsse keine Angst vor einer Corona-Infektion haben.