Brasilien: Erstmals mehr Tote als USA in 24 Stunden; Trump versteht Kritik an Golf-Trip nicht

Im Streit um einen billigeren Kollektivvertrag bei der Ryanair-Tochter Laudamotion setzt das Unternehmen der Gewerkschaft vida ein neues Ultimatum. Laut einem Bericht der Plattform Aviation Net hat die Lauda-Geschäftsführung eine Fortführung der Basis in Wien zugesagt, wenn die vida den Kollektivvertrag doch unterschreibe. Laudamotion habe dieses neue Ultimatum am Montag in einem Mitarbeiterbrief mitgeteilt, so die Plattform. In dem der APA vorliegenden Brief der Lauda-Geschäftsführung heißt es, wenn die vida den neuen Kollektivvertrag diese Woche noch unterzeichne, werde die angekündigte Schließung der Basis in Wien nicht vollzogen. Der neue Kollektivvertrag garantiere einem Junior-Flugbegleiter ein Gehalt von 14.400 Euro brutto im Jahr, das seien 1.200 Euro brutto bzw. 1.020 Euro netto im Monat, so das Unternehmen.

Die Gewerkschaft vida hatte in den vergangenen Tagen betont, sie sei verhandlungsbereit, aber nicht bereit den neuen billigeren Kollektivvertrag mit Einstiegslöhnen für Flugbegleiter unter der Mindestsicherung in Wien abzuschließen.