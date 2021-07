Der erste Weltkrieg: Tag für Tag

Der Tag, an dem in Österreichs Botschaft in Belgrad der russische Gesandte an einem Herzinfarkt stirbt.

Der Sommerschlussverkauf hat begonnen – was sich in den Zeitungen in entsprechenden Inseraten bemerkbar macht. Die Titelseiten aber bestimmt ein spektakulärer Todesfall: In Österreichs Botschaft in Belgrad stirbt der russische Gesandte während einer Unterredung „in konziliantem Tone“ mit seinem österreichischen Kollegen. Der schon lange an einer Herzkrankheit leidende russische Botschafter erlitt einen Herzinfarkt, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Was sonst noch für Gesprächsstoff sorgte an jenem10. Juli hat Ernst Mauritz für Sie zusammen gefasst.