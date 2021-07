11. Juli: Die Krise macht Sommerpause

28. Juni bis 28. Juli 1914 – ein Monat, in dem die Weichen für die Urkatastrophe des Jahrhunderts gestellt wurden. Der KURIER erinnert in seiner 31-teiligen Serie daran, was auf den Tag genau vor 100 Jahren geschah. Heute: der 11. Juli 1914, der Tag an dem der deutsche Kaiser Wilhelm II. trotz der Krise Geburtstagsglückwünsche an König Peter I. von Serbien sendet.

Und schließlich die gute Nachricht zum Tag: Die Zeitung kündigt eine neue Attraktion für die Wienerstadt an – die Aposteluhr am Hohen Markt. „Der erste Bezirk erhält in kurzer Zeit eine neue Sehenswürdigkeit. Auf dem Ankerhofe am Hohen Markte wurde die erste Aposteluhr in Wien angebracht. Das Werk, bei welchem das Erscheinen der einzelnen Apostel den Stundenwechsel bezeichnen soll, wird am 18. August, dem Geburtstage des Kaisers, in Bewegung gesetzt werden.“