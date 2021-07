9: Juli: Die Wiener sind auf Stadtflucht, die Politik ist verdächtig still

28. Juni bis 28. Juli 1914 – ein Monat, in dem die Weichen für die Urkatastrophe des Jahrhunderts gestellt wurden. Der KURIER erinnert in seiner 31-teiligen Serie daran, was auf den Tag genau vor 100 Jahren geschah. Heute: der 9. Juli 1914, der Tag, an dem Kaiser Wilhelm II. sich unzufrieden über das Zögern der Diplomatie äußert.