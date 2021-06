Sensation: Schweiz gewinnt gegen Frankreich + Diese Spiele warten heute

Für die Spieler belastend, für die Fans ein Ärgernis - und aus Klima- und Pandemie-Sicht ohnehin eine ganz schlechte Idee: Mit der steigenden Zahl an Reisen kreuz und quer über den Kontinent in der K.o.-Phase der EM wächst auch die Kritik am Spielplan mit Partien in elf Städten in ganz Europa. "Das ist eine Tragödie, diese Flüge, es ist verrückt", sagte der tschechische Nationalspieler Patrik Schick.

Für Schick und seine Teamkollegen ging es nach dem Viertelfinal-Einzug in Budapest über 500 Kilometer zurück nach Prag, um dann ins rund 3.500 Kilometer entfernte Baku zu fliegen. Auch aus anderen Teams wächst die Kritik am Spielplan. "Diese Turnierform ist nicht die beste Idee. Eine Gruppenphase mit allen Teams an einem Ort wäre besser gewesen", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand, der mit seiner Mannschaft nun für das Viertelfinale über 4.000 Kilometer nach Baku reisen muss. "Wenn du bei so einem Turnier das Beste von den Spielern sehen willst, dann darfst du sie nicht so herumreisen lassen, nicht durch zwei Zeitzonen für ein Spiel."