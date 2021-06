EM-im Rückspiegel: Abschied von Stars, Favoriten und alten Bestmarken

Ronaldo-Rekorde

Die gibt es nicht nur bei den Eigentoren. Ronaldo ist mit 14 Toren neuer EM-Rekordtorschütze und hat den Franzosen Michel Platini (9) inzwischen deutlich hinter sich gelassen. Mit 109 Toren insgesamt ist Ronaldo mit dem Iraner Ali Daei gleichgezogen, 25 EM-Endrundenspiele von Portugals Superstar sind auch Bestwert. Zudem ist er der einzige, der auch in fünf Turnieren gespielt hat.

Tore am Fließband

Die entscheidenden Spiele in Gruppe E und F sorgten mit ihren 18 Toren für den torreichsten Tag in der EM-Geschichte. Nur fünf Tage später wurde auch der Rekord für einen Tag in der K.-o.-Phase gebrochen. In den Achtelfinal-Spielen Kroatien gegen Spanien (3:5 n.V.) und Frankreich gegen Schweiz 3:3 (4:5 im Elfmeterschießen) am Montag fielen vor den Duellen vom Punkt 14 Tore. Der Torschnitt kann sich insgesamt sehen lassen. Knapp 2,8 Tore fallen pro Spiel. Besser war der Durchschnitt nur in alten Zeiten, als es nur vier EM-Spiele gab. Absolut ist das Turnier schon das torreichste überhaupt mit bereits 123 Toren. 2016 waren es 108 Treffer, auf Rang drei liegt die EM 2000 mit 85 Toren. Damals gab es aber auch nur 31 statt jetzt 51 Spiele.