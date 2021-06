Ruttensteiner: "Wer das Visier hochklappt, wird zum EM-Champion"

99 Tore fielen in der Gruppenphase: In Runde eins 28, in Runde zwei 27 und in der letzten eine massive Steigerung auf 39. Die Erklärung ist simpel – Runde drei hatte für viele Finalcharakter, die zuvor risikolose Taktik wurde von den Trainern über Bord geworfen. Zwölf Teams agierten mit einer Dreierkette in der Abwehr, zwölf mit Viererkette – in den Niederlanden fand dabei mit der Abkehr vom 4-3-3 fast eine Kulturrevolution statt. Und immerhin elf Tore wurden von Flügelspielern erzielt.

Ballbesitz und die Anzahl von Pässen garantieren längst keinen Erfolg mehr. Bei Türkei – Wales hatten die Türken 62 % Ballbesitz, aber die Waliser waren in den gefährlichen Zonen öfter am Ball. Beim Thema Pressing und Umschaltverhalten ist es erstaunlich, wie wenige Teams auf Angriffspressing bauen. Der Großteil hat tief verteidigt und im schnellen Umschalten den Erfolg gesucht. Bei früheren Turnieren und besonders in der Champions League wurde deutlich höher verteidigt und gepresst.