"You killed me, Willi": Ruttensteiner über die EURO in Baku

Das noch immer tief in muslimischer Tradition verharrende Baku probt mit der EURO den Aufbruch in die Moderne: Das auf einem alten Ölfeld errichtete Nationalstadion gleicht der Allianz Arena in München und soll 700 Millionen Dollar gekostet haben. Bei den Spielen hätten zwar 30.000 Fans ins Stadion dürfen, die Ticketpreise von 40 bis 120 Euro sind jedoch für die einheimische Bevölkerung bei einem Monatseinkommen von 350 Euro astronomisch hoch.

Gerammelt voll war dafür die exklusive Honorary Lounge auf der VIP-Ebene der Arena: Neben Aserbaidschans Diktator Ilham Alijev labte sich dort der türkische Präsident Recep Erdogan am Buffet – Vorkoster konnte ich überraschenderweise keinen entdecken. Ob die türkische Nationalmannschaft vor den strengen Augen Erdogans besonders unter Druck gestanden ist, mag ich nicht beurteilen. Das sportliche Desaster spricht jedenfalls nicht dagegen. Vor dem Match war auch Zeit für Small Talk mit UEFA-Boss Aleksander Ceferin und auf der Tribüne wurde ich dann von Miodrag Radulovic „attackiert“. „You killed me, Willi“, schrie der montenegrinische Teamchef in meine Richtung. Er dürfte seit dem 1:3 gegen Israel Anfang Juni im Kreuzfeuer der Kritik stehen.