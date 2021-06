Ruttensteiner: "Österreich wird ins EM-Achtelfinale einziehen"

Und für das Achtelfinale war trotz der Niederlage gegen Ungarn und einem respektablen Remis gegen Portugal alles angerichtet. 70 Prozent der Fans im Stade de France kamen aus Österreich und verwandelten das Gruppenfinale gegen Island in ein Heimspiel. Gescheitert sind wir dann nicht nur am extremen Druck der Öffentlichkeit und an den Nerven der Spieler, die noch nicht so erfahren waren wie heute: Mit mehr Mut und Risiko wären wir trotzdem aufgestiegen.

Die taktische Umstellung auf eine Dreierkette ist im Spiel gegen die Isländer leider nicht aufgegangen.