FPÖ erzielt historischen Wahlerfolg: Wie geht es nun weiter?

Für große Enttäuschung hat das Wahlergebnis am Sonntag bei der SPÖ gesorgt. "Es ist ein schwarzer Tag für die Demokratie", weil die FPÖ stärkste Partei geworden sei, so Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim im roten Wahlzentrum im Volkskundemuseum. Ziel sei es nun, eine schwarz-blaue Bundesregierung zu verhindern. Dafür will die SPÖ in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gehen, so die einheitliche Forderung. Eine neuerliche Personaldiskussion bemühte man sich zu vermeiden.

"Das Ergebnis ist nicht schönzureden", sagte SPÖ-Chef Andreas Babler, der seine Anhänger auf der Wahlparty bis 22 Uhr warten ließ und dann mit großem Applaus empfangen wurde. "Es war wirklich eine perfekte Wahlbewegung", aber das Ergebnis und der Rechtsruck seien eine "Enttäuschung", so Babler in der emotionalen Rede. Er versprach auch in dieser schwierigen Situation weiter Parteichef zu bleiben und sich dafür einzusetzen, "es unmöglich zu machen, dass die Blauen in die Regierung kommen". Für Koalitionsverhandlungen werde die SPÖ "die Hand ausstrecken müssen", gab er die Richtung vor.