Hofer lebt im Burgenland, in dem die SPÖ den Landeshauptmann ( Hans Peter Doskozil ) stellt und das im Jänner 2025 einen neuen Landtag wählt.

Innerhalb der Freiheitlichen Partei wäre eine Person gleichsam prädestiniert für das Amt: Norbert Hofer. Der derzeit Dritte Nationalratspräsident gilt als verbindlich, konziliant und pragmatisch. Eigenschaften, über die man verfügen muss, will man sich im Hohen Haus Gehör und Achtung verschaffen. Die Stimmen im Nationalrat wären ihm sicher, heißt es in anderen Parteien, doch seine Pläne und die der FPÖ könnten andere sein.

Wird diese Tradition beibehalten - wovon wenige Wochen vor der Konstituierung des Nationalrats am 24. Oktober 2024 auszugehen ist - wird die FPÖ den Nationalratspräsidenten stellen, die Volkspartei den Zweiten und die SPÖ den Dritten Nationalratspräsidenten. Doch wer kommt für dieses wichtige Amt infrage und erhält kraft seiner Persönlichkeit wie Erfahrung auch die Stimmen jener Mandatarinnen und Mandatare, die anderen Parteien angehören? Schließlich müssen die Präsidenten mit einfacher Mandatsmehrheit gewählt werden.

Doch die Nationalratswahl bescherte der SPÖ-Burgenland einen Misserfolg. Die SPÖ rangiert mit 27 % nunmehr auf dem dritten Platz, die FPÖ mit 28,9 % auf dem ersten. Beste Aussichten für die FPÖ, so die parteiinterne Strategie, bei der Landtagswahl im Frühjahr mit einem bekannten Gesicht - Norbert Hofer nämlich - einen Erfolg einzufahren. Mehr noch, womöglich gemeinsam mit der SPÖ eine Koalition zu bilden und so zu beweisen, man kann nicht nur mit der ÖVP in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich regieren, sondern auch im Burgenland mit den Roten.