Keine Kandidatur im Herbst: Wolfgang Sobotka kehrt der Politik den Rücken

Was letztlich ausschlaggebend war, dass er sich aus der Tagespolitik zurückzieht, – „Ich bin und bleibe dennoch ein zutiefst politischer Mensch“ – , wollte er nicht sagen. Nur so viel: „Ich wollte immer selbstbestimmt aus der Politik ausscheiden und nicht darauf warten, dass andere mir sagen, ich soll gehen.“ Auf keinen Fall seien dafür die ständige Kritik der Opposition an seiner Person, die vielen Rücktrittsaufforderungen oder gar die Schlusslichtplatzierung im Vertrauensindex ausschlaggebend gewesen.

„Ich habe genug Interessen, denen ich dann nachgehen kann.“ Was er genau macht, will er erst entscheiden, „wenn dann diese Brücke überquert werden muss.“ Aber: „Ich werde sicher kein klassischer Pensionist sein.“ Eines möchte Sobotka auch klarstellen: Der Hinweis von einigen seiner Parteikollegen, er solle sich zurückziehen, da der ÖVP nach der Nationalratswahl im Herbst die Funktion des Nationalratspräsidenten nicht mehr zustünde, weil die FPÖ den ersten Platz erobern werde, war für ihn überhaupt nicht ausschlaggebend. Er ist nämlich überzeugt, dass die ÖVP trotz der aktuellen Umfragen der FPÖ diesen Rang noch streitig machen wird. Sobotka: „Wir werden gewinnen, weil Karl Nehammer in Zeiten multipler Krisen bewiesen hat, dass er die beste Wahl für Österreich ist.“

Noch ein Paukenschlag

Es wäre aber nicht Wolfgang Sobotka, wenn er nicht wenige Tage vor seinem endgültigen Ausstieg noch einen Paukenschlag setzen würde. Er macht das mit einer großen, europäischen Parlamentskonferenz in Wien. Das Thema: Der steigende Antisemitismus in Europa. Wolfgang Sobotka veranstaltet das gemeinsam mit Ariel Muzicant, dem Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses. Von allen Parlamenten können jeweils fünf Abgeordnete dazu entsandt werden. Diese sollen in Wien mit den jüdischen Gemeinden in der EU zusammengebracht werden.

Sobotka: „Europa muss sich dieser Diskussion stellen.“ Vor allem seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 sei der Antisemitismus stark gestiegen. Antisemitismus sei demokratiefeindlich, so der Nationalratspräsident. Und es gehe bei dieser Diskussion nicht um den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dessen Politik man natürlich scharf kritisieren müsse.