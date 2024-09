Abgesang aufs rote Burgenland: SPÖ nur auf Platz drei

Für die Sozialdemokratie, die seit 1964 ununterbrochen den Landeshauptmann stellt, ist dieses Ergebnis niederschmetternd. Zumal Ende Jänner ein neuer Landtag gewählt wird und die „Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“ die absolute Mehrheit verteidigen will.

Apropos: Der Landeshauptmann zeigte sich am Sonntag nicht. Er will sich am Montag erklären. Ob`s personelle Konsequenzen gebe, wurde SPÖ-Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein am Sonntag gefragt. Sie wisse von keinen, sagte sie.