Burgenlands SPÖ geht mit Köllner und Schabhüttl in die Nationalratswahl

Die burgenländische SPÖ präsentierte Dienstagmittag in den Klubräumlichkeiten im Eisenstädter Landhaus ihre regionalen Kandidaten für die Nationalratswahl Ende September.

Die Bürgermeister Max Köllner aus Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) und Jürgen Schabhüttl aus Inzenhof im Bezirk Güssing führen die beiden Regionalwahlkreise an. Köllner (32), der seit 2019 im Nationalrat sitzt, ist auch Spitzenkandidat auf der Landesliste. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gab diese Personalentscheidungen im roten Landtagsklub bekannt.