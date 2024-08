Warum eine Heimkehr von Ex-FPÖ-Chef Hofer immer wahrscheinlicher wird

Denn im Rahmen der Präsentation der burgenländischen FPÖ-Liste für die Nationalratswahl am 29. September sprach Petschnig in eigener Sache in einer bis dato nicht gehörten Klarheit: "Der Bundesparteiobmann (Herbert Kickl, Anm.) hat das Recht, sich sein Team auszusuchen" und er könnte dabei auch im Burgenland fündig werden, sprich: der gebürtige Kärntner Petschnig macht beim gebürtigen Kärntner Kickl Karriere.