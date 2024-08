Grüße von Wladimir: Störaktion bei ORF-Sommergespräch mit Kickl

Beim ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Parteichef Herbert Kickl kam es am Montagabend auch zu einer kleinen Störaktion am Traunsee. Ein kleines Boot mit einem Plakat mit der Aufschrift "From Putin With Love" und "Danke Herbert", "Dein Wladimir" tauchte plötzlich am Traunsee auf, wie aus Bildern von der ORF-Produktion hervorgeht.