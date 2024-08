Wahl-Duelle: ORF-Chefredakteur verteidigt Finale Nehammer gegen Kickl

"Die Entscheidung erfolgte ausschließlich nach journalistischer Beurteilung bzw. nach terminlichen Kriterien", erklärte Bruckenberger und erläuterte die Entscheidung: Die Abfolge berücksichtige "auch das Ergebnis der EU-Wahl am 9. Juni – FPÖ vor ÖVP und SPÖ - und spiegelte zum Stand der finalen Entscheidung Mitte/Ende Juni die im APA-Wahltrend zusammengefassten Umfragen wider.“ Zudem sollte "kein Gast zweimal an einem Abend" antreten.

Die Abfolge sei "eine unabhängige Entscheidung der Chefredaktion in Abstimmung mit dem für die Information zuständigen Generaldirektor", schrieb der für die Wahl-Duelle zuständige ORF-Chefredakteur. Seit Alexander Wrabetz ist der Generaldirektor, nunmehr Roland Weißmann, formal gleichzeitig auch Informationsdirektor.

Sehr kritische Fragen

SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar in der Kleinen Zeitung und dann ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer im KURIER hatten diese Entscheidung des ORF kritisiert. Lederer bezeichnete sie als „schweren Fehler“. Der ORF setze sich damit „ohne jede Notwendigkeit einer erneuten Diskussion über seine Unabhängigkeit aus.“ Mit der Abkehr vom bisherigen Prinzip mache der ORF für die Zukunft jede weitere beliebige Begründung möglich. Für diese Entscheidung zu den Duellen „wird es von mir sehr kritische Fragen in den ORF-Gremien geben – sowohl an den Chefredakteur Bruckenberger als auch an Weißmann in seiner Funktion als Informationsdirektor", hatte Lederer im KURIER erklärt.