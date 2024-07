Bei dieser Nationalratswahl müssen sich alle nach der Decke strecken

Wie vor fünf Jahren will die ÖVP wieder zwei Grundmandate holen, ÖAAB-Mann Zarits im Regionalwahlkreis Nord sowie Nationalrat und Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich aus Nebersdorf im Regionalwahlkreis Süd.

Kann die ÖVP das ohne Kurz wiederholen? "Ausgeschlossen ist gar nichts", sagt der burgenländische ÖVP- Spitzenkandidat Christoph Zarits . Aber natürlich habe sich die Lage seit 2019 geändert, "keine Frage", so der Nationalrat aus Zagersdorf .

Sie möchte wieder in den Nationalrat, abermals über die Bundesliste oder die Wiener Liste. Als Unterstützerin von SPÖ-Chef Andreas Babler hat es die gebürtige Siglesserin im Burgenland schwer.

Zwei Grundmandate möchte auch die SPÖ einheimsen. 2019 wurde das Ziel im Landessüden verfehlt. Christian Drobits kam mit einem Landesmandat in den Nationalrat - den er nun auf Wunsch von LH Hans Peter Doskozil wieder verlässt, um für den Landtag zu kandidieren.

Hofer hatte es Ries überlassen, weil er sein Bundesmandat in Anspruch genommen hat. Das geht nach der September-Wahl nicht mehr, weil Hofer nicht mehr auf der Bundesliste steht.

Dort einen Platz gefunden hat hingegen FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig. 2019 fielen den Blauen fünf Bundesmandate zu, Petschnig steht auf Platz sieben. Vor fünf Jahren lag die FPÖ auf Platz drei, jetzt sehen sie alle Umfragen auf Platz eins.

Übrigens: In der Landesverfassung spricht nichts dagegen, dass am Ende Landesparteichef Petschnig in den Bund und der frühere Bundesparteichef Hofer ins Land zurückkommt.