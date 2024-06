Burgenlands FPÖ peilt bei der Nationalratswahl Platz 2 an

Bei der Nationalratswahl am 29. September möchten die burgenländischen Blauen "zweitstärkste Partei werden", sagte Landesparteichef Alexander Petschnig am Mittwoch in Eisenstadt. Nachsatz: "Ob SPÖ oder ÖVP hinter uns liegen, ist mir ziemlich egal".

Wie im Bund konnte die FPÖ auch im Burgenland am stärksten zulegen (ein Plus hatten sonst nur die Neos), für Platz eins reichte es aber nur im südlichsten Bezirk Jennersdorf.

Fast so gut wie im Bezirk Jennersdorf sei es in den Bezirken Neusiedl am See und Mattersburg gelaufen, wo die Blauen Platz zwei erobert haben; ebenso in den Städten Neusiedl und Oberwart (vor der SPÖ) und Mattersburg (vor ÖVP).

Besondere Genugtuung bereitet Petschnig das Ergebnis der EU-Wahl in Bad Sauerbrunn: Im Kurort regiert mit Gerhard Hutter ein Listenbürgermeister, der im Landtag aber zum SPÖ-Klub gehört, außerdem kommt auch SPÖ-Klubchef Roland Fürst aus der Gemeinde. Erster war am Sonntag aber die FPÖ.